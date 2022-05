Weimarer Mieterverein trifft sich im Deutschen Bienenmuseum

Weimar. Bei der Mitgliederversammlung am 9. Juni steht auch die Neuwahl des Vorstands auf dem Programm.

Zur Mitgliederversammlung ruft der Mieterverein Weimar am 9. Juni ins Deutsche Bienenmuseum in der Oberweimarer Ilmstraße. Die Einladungen dazu liegen ab diesem Donnerstag, dem 19. Mai, in der Geschäftsstelle des Mietervereins Weimar am August-Baudert-Platz 1 aus und sind auf der Webseite zu sehen. Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung müssen spätestens sieben Tage vor der Versammlung schriftlich beim Vorstand eingereicht werden, teilte der Mieterverein mit.

Auf dem Programm der Versammlung steht unter anderem die Neuwahl des Vorstandes. Eingangs muss zunächst durch den Vorstandsvorsitzenden Rainer Leicht die Beschlussfähigkeit des Gremiums geprüft werden. Er wird im Verlauf der Versammlung zudem einen Rechenschaftsbericht abgeben. Vorgesehen sind zudem ein Kassenbericht mit anschließender Diskussion sowie ein Revisorenbericht, teilte der Verein weiter mit. Ein inhaltlicher Schwerpunkt seien zudem Informationen über Miet-Rechtsschutzversicherungen. Neu gewählt werden sollen neben dem Vorstand auch die Revisoren. Die Mitgliederversammlung klinge mit einem gemütlichen Beisammensein aus, kündigte der Verein an.

Donnerstag, 9. Juni, 17 Uhr; Bienenmuseum; www.mieterverein-weimar.de