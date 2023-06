Weimarer mit Knöllchen, Ölverlust und Schramme in die Stadt der Glücklichsten

Ein Foto in einem Park in Helsinki passt zur Tagesspende von Heike Roos und ihrer Firma RoosGrün meinen Manfred Roth und Rita Emmel.

Helsinki. Team Hänsel und Gretel freuen sich über eine weitere Tagesspende an die Weimarer Tafel. Der Tag endet allerdings mit einem bösen, bösen Jungen.

Mit einem 60-Euro-Knöllchen hat die 11. Etappe von Team Hänsel & Gretel auf der Baltic Sea Circle 2023 begonnen. Auf Hinweis ihres Vermieters parkten der Weimarer Manfred Roth und seine Schwester Rita auf dem Hafenparkplatz in Jyväskylä. Die Gratiszeit war allerdings eine Stunde vor Abfahrt des Teams abgelaufen.

Der nächste Ärger wartete beim Ölcheck, der nach über 800 Kilometern am Vortag angeraten war. Die Motorhaube klemmte. Die Hilfskonstruktion der bereits defekten Verriegelung hatte sich mit der alten Verriegelung verhakt. 30 Minuten Fummeln mit mit einem Holzstock und parallele Suche nach Hilfe am Technikchat der Tour durch Rita öffneten die Haube. Zum Glück: Es fehlten 1,5 Liter Öl und bei der Weiterfahrt eine knappe Stunde zum Plan.

Apropos Technikchat der BSC-Rallye: Allein Dienstag seien 70 Nachrichten hin und her gegangen, berichtet Manfred. Das gehe so jeden Tag, mal mehr mal weniger. Kaputt geht fast alles: Bremsleitung, Zylinder, Scheibe, Kupplung, Spritpumpe, Lichtmaschine, Radlager . . . „Meine Fummelei an der Motorhaube relativiert sich damit schnell“, schreibt Manfred Roth. „Ein Team landete gar im Graben, abgedrängt von einem Lkw.“

Nach zwei Stunden erreichte das Team Lahti, die Sporthauptstadt Finnlands. Sie ist unter anderem für nordische Skiweltmeisterschaften bekannt. Bis zur richtigen Hauptstadt Helsinki mit über 630.000 Einwohnern dauert es noch einmal zweieinhalb Stunden. Die Tiefgarage am Quartier ist eng. Angesichts des Strafzettels am Morgen will Manfred den Volvo dennoch dort abstellen - und beschädigt das Auto an einem Pfeiler!

Entschädigen konnte der Stadtrundgang: Dom am Senatsplatz, eine Bierbrauerei, der Bulevardi mit Restaurants, Cafés, Galerien und dahinter kleine Parks. „Kein Wunder, dass hier laut World happiness report die glücklichsten Menschen der Welt leben“, konstatiert Team Hänsel & Gretel.

Manfred Roth und Rita Emmel sind aber auch glücklich über ihre Tagespatin der Helsinki-Etappe: Heike Roos mit ihrer Firma RoosGrün

Landschaftsarchitekten aus Weimar. Die 285 Tageskilometer sind 285 Euro für die Weimarer Tafel wert. „Danke, liebe Frau Roos, für ihre Unterstützung. Wir freuen uns sehr, dass Sie mit dabei sind“, schreibt Team Hänsel & Gretel.

Der „Böse, böse Junge“ in Helsinki und die Tagesaufgabe mit Eimer von Rita Emmel. Foto: Manfred Roth

Die BSC-Tagesaufgabe hat das Team ebenfalls gelöst. Sie fanden den bösen, bösen Jungen (Bad bad boy), eine Skulptur von Tommi Toija, die weitläufig an das Manneken Pis aus Brüssel erinnert. In einem Eimer fingen sie - wie aufgetragen - sein Bedürfnis auf. Dagegen war das Abendessen in einem ehemaligen Gefängnis geradezu normal.