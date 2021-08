Weimarer „Möhrchenheft“ zum Thema Naturschutz

Weimar. Das neue „Möhrchenheft“ liegt vor: Das nachhaltige Hausaufgabenheft für das Schuljahr 2021/22 wird kostenlos an die teilnehmenden Schulen verteilt.

Auch im kommenden Schuljahr können Grundschülerinnen und Grundschüler Weimars wieder kostenlos das nachhaltige Hausaufgabenheft, das „Möhrchenheft“, nutzen. Die Hefte wurden bereits an die Grundschulen verteilt und stehen am ersten Schultag zur Verfügung. Schwerpunkt dieser Ausgabe ist das Thema Naturschutz. So wird im Heft gezeigt, was das „Grüne Band“ ist, welche Pflanzen für die Hausapotheke genutzt und daher besonders geschützt werden sollten oder wie man mehr Natur in die Stadt bringen kann.

Zusätzlich werden verschiedene Ökosysteme vorgestellt. Dafür sind neben den typischen Funktionen eines Hausaufgabenheftes im „Möhrchenheft“ auch zehn Themenseiten mit einer Vielzahl an Hinweisen und regionalen Kontaktstellen sowie Spiel- und Bastelideen enthalten. Die Hefte sind erstmals für das Schuljahr 2014/15 auf Initiative der Städte Erfurt, Jena und Weimar entwickelt worden. Dieses Jahr wird das Heft wieder durch eine Förderung des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz, eine Förderung der Stiftung Naturschutz Thüringen sowie einen kleinen Eigenanteil der beteiligten Kommunen und Landkreise verfügbar sein. Die Stadtbibliothek bereitet zum Schuljahresbeginn wieder eine thematisch passende Medienkiste zur Ausleihe vor.