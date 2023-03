Weimarer Musikschule lädt zu Ensemblekonzerten

Weimar. Umfangreiches Programm im Coudraysaal der Musikschule Johann Nepomuk Hummel und im Weimarer Jugend- und Kulturzentrum Mon Ami.

Schülerinnen und Schüler der Musikschule Johann Nepomuk Hummel, so teilt es die Schule mit, haben die Möglichkeit, neben dem instrumentalen Unterricht, mit anderen Kindern und Jugendlichen im Ensemble zu spielen. Am Samstag, 25. Februar, werde in der Weimarer Musikschule ein Ensemble-Tag veranstaltet, an dem sich verschiedene Ensembles in Konzertblöcken vorstellen werden. Die Ensemblekonzerte beginnen im Coudraysaal der Musikschule bereits um 13.30 Uhr und enden mit einer Party mit Fingerfood um 21 Uhr im Mon Ami, heißt es in der Ankündigung.

Konkret steht im Coudraysaal der Musikschule um 13.30 Uhr Suzuki, das Blockflötenensemble und Akkordeon auf dem Programm. Um 15.30 Uhr, ebenfalls in der Musikschule, dann der Kinderchor, Gitarrenensemble, die ElephantBand und das Vocalensemble.

Um 17 Uhr geht es im Mon Ami mit dem Kleinen Streich-Orchester, dem KannMe(h)r-Orchester sowie dem Jenaplanorchester weiter. Bläserphilharmonie und Jugendsinfonieorchester werden ab 19 Uhr erwartet, bevor um 20 Uhr die True Note Bigband in Weimars Jugend- und Kulturzentrum für Stimmung sorgen soll. Im Anschluss wird dann zur Fingerfood-Party geladen. Der Eintritt zu den Konzerten sei frei, so die Musikschule.