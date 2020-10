Weimarer Netzwerk arbeitet an „Schnüffeltuch“ für Zollbeamte

Weimar. Das in Weimar gegründete SmartTex-Netzwerk hat inzwischen 65 Mitglieder und organisiert im April eine Konferenz in der Notenbank.

Einen neuen Termin für seine erste internationale Konferenz „InMotion“ hat das in Weimar gegründete SmartTex-Netzwerk bekanntgegeben: Die Veranstaltung, die im Frühjahr mitten im Corona-Lockdown ausfallen musste, wird am 13. und 14. April 2021 in den Räumen der Notenbank in der Steubenstraße nachgeholt. SmartTex ist ein Verbund von zurzeit 65 Firmen und Forschungseinrichtungen aus sieben europäischen Ländern, die sich mit sogenannten smarten Textilien mit integrierten elektronischen Elementen beschäftigen. Unter anderem geht es dabei um Lösungen mit Biosensorik oder Energiegewinnung. Mitglied im Netzwerk ist beispielsweise das Apoldaer Unternehmen WarmX, das Sportbekleidung mit Heizfunktion herstellt.