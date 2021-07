Weimar. Florence Rousseau aus Rennes verleiht dem Weimarer Orgelsommer internationalen Charme.

Die französische Organistin Florence Rousseau gestaltet am Sonntag, 25. Juli, die nächste Andacht im Weimarer Orgelsommer in der Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche). Florence Rousseau ist Organistin der Kathedrale von Rennes. Beginn ist um 18 Uhr. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.