Weimarer Orgelsommer wird eröffnet

Weimar. Nachwuchsorganisten und erfahrene Konzertorganisten gestalten Orgelvespern beim Weimarer Orgelsommer, der zu Pfingsten eröffnet wird.

Mit einer Orgelvesper wird Kirchenmusikdirektor Johannes Kleinjung den Weimarer Orgelsommer am Pfingstsonntag, 23. Mai, 18 Uhr, in der Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche) eröffnen. Er spielt Werke von Johann Sebastian Bach, César Franck, Jehan Alain und Nino Rota.

„Ich bin glücklich, dass wir trotz der anhaltenden Einschränkungen auch in diesem Jahr unsere wöchentlichen Orgelvespern erleben können. Auch Künstler aus dem Ausland sind in diesem Jahr wieder mit dabei und freuen sich, in der Herderkirche auftreten zu können“ schreibt Kirchenmusikdirektor Johannes Kleinjung. Was im letzten Jahr aus der Not geboren wurde findet 2021 seine Fortsetzung.

Einige Abende werden von Studierenden der Orgelklasse von Professor Martin Sturm von der Musikhochschule Franz Liszt gestaltet. „So werden wir eine spannende Abwechslung aus jungen Nachwuchskünstlern und erfahrenen Konzertorganisten aus Nah und Fern erleben“, so Kleinjung weiter. Karten zu 8 Euro (ermäßigt 5 Euro) sind an der Abendkasse erhältlich. Rund 170 Plätze bietet die Herderkirche nach dem aktuellen Hygienekonzept, eine Voranmeldung ist nicht notwendig.