Weimarer Pannenhilfe und Stippvisite beim Weihnachtsmann

Ivalo. Team Hänsel & Gretel auf der Baltic Sea Circle: Die mit 830 Kilometern bislang längste Etappe beschert der Weimarer Tafel 830 Spenden-Euro.

Tag 10 der Baltic Sea Circle. Es ist Montag, 26. Juni. In sechs Monaten ist Weihnachten. Grund genug, Santa Claus in Rovaniemi zu besuchen, sagte sich Team Hänsel & Gretel.

Davor hatte die Zeitumstellung allerdings den Start in Ivalo auf kurz nach Sieben gesetzt. Eine Stunde fehlte dem Tag. Die Strecke wurde dadurch nicht kürzer. Monotoner wurde die Landschaft in Richtung Rovaniemi allerdings.

In dessen Weihnachtsmanndorf kann man den Weihnachtsmann täglich treffen und ein gemeinsames Foto machen. Vorausgesetzt, man hat die Kreditkarte dabei. Hänsel und Gretel verzichten auf den echten Weihnachtsmann, überqueren dort aber den nördlichen Polarkreis in südlicher Richtung.

Erinnerungsfoto im Weihnachtsmanndorf mit dem Pappkameraden: Gretel alias Rita konnte nicht widerstehen. Foto: Cornelia Roth

Die Autobahn um Kemi umfahren sie, haben dafür aber auf etwa 60 km richtiges Rallye-Feeling. Vor Oulu müssen sie die Staatsstraße verlassen, da die in eine Autobahn mündet.

Manfred Roth würde gern noch in Oulu bleiben, denn das ist die Stadt der Luftgitarrenspieler: Luft Riffing, Soli und Shredding Performances voller Emotionen. Doch die WM ist erst im August wieder.

Zurück auf der E 75 ist es dann wie vorher: etwas monoton, nur ohne Rentiere. Der Weg zieht sich. 20 km vor Jyväskylä fuchtelt auf der Gegenfahrbahn ein Mann wild mit den Armen. Reifenpanne und kein passender Schlüssel für die Radmuttern dabei. Team Hänsel & Gretel kann helfen und ein finnisches Ehepaar glücklich machen.

Team Hänsel & Gretel: Danke an die Spendenpaten des Tages 10, die PGF, Planungsgruppe Fölsche aus Weimar. Foto: Cornelia Roth

Halb neun in Jyväskylä sind Rita und Manfred platt. Es war ein sehr langer Ritt über 830 km. Das sah auch der Tagespate so: die PGF, Planungsgruppe Fölsche aus Weimar. Frank Häselbarth antwortet via SMS: „830 km sind eine lange Strecke. Wir spenden aber gern 830 Euro für die Weimarer Tafel.“ Auf gleichem Weg gibt es den Dank aus Jyväskylä an Frank Häselbarth, Günther Fölsche, Johannes Märtin und alle Mitarbeiter des Architektur- und Planungsbüros.