Die Semistation, hier bei einem Einsatz in der Haußknechtstraße, zieht an den Ehringsdorfer Ziegelgraben um.

Ehringsdorf. Die Semistation der Stadt wird ab dem 9. August am Ziegelgraben eingesetzt.

In den Ortsteil Ehringsdorf zieht für die kommende Woche die semistationäre Einrichtung um. Der städtische Ordnungsdienst werde den sogenannten Panzerblitzer zum Schutz vor allem von Kindern am 9. August am Ziegelgraben in Höhe des Spielplatzes einsetzen. Bei anderweitigem Bedarf könne er jederzeit abgezogen werden, betonte die Stadt.