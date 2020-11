Ein Stück Normalität kehrt zurück ins Umfeld des vom Bau geprägten Sophienstiftsplatzes. Am 7. November öffnet die Papeterie Wersig an der Ecke von Erfurter und Coudraystraße wieder für ihre Kundschaft – zunächst aber nur an Samstagen von 9.30 bis 17 Uhr.

Regina und Peter Wersig hatten ihren Schreibwarenladen, der zu den Originalen in Weimars Einzelhandels zählt, am 21. Juli geschlossen. Eine behördliche Verordnung bot dafür ebenso wenig Anlass wie gesundheitliche oder wirtschaftliche Gründe. Wersigs pausierten mehr oder weniger freiwillig, um die Kundschaft sowie das Inventar im Laden nicht jenen Widrigkeiten auszusetzen, die sie mit Beginn der Baustelle vorm Haus befürchteten – von aufgerissenen Gehwegen bis zum Staub, gegen den das meiste von dem empfindlich ist, was drinnen in den Auslagen steht.

Auch wenn draußen weiterhin gebaut wird, soll der Laden Schritt für Schritt geöffnet werden. „In jüngster Zeit fragen uns Stammkunden immer öfter, wann es wieder losgeht. Und irgendwann müssen wir ja mal wieder anfangen“, sagt Peter Wersig. Vorerst wird die Kundschaft an Samstagen willkommen sein, dann, wenn die Bauarbeiten ruhen. Momentan sei die Baustelle noch sehr in Bewegung. Oftmals würden die Wegeführungen für Fußgänger geändert. Und zurzeit ist vorm Geschäft noch ein Loch ausgehoben. „In dem Maße, in dem die Gehwege fertig werden, können wir unsere Öffnungszeiten auch wieder erweitern“, so der Geschäftsinhaber.

Die Zeit der Schließung bedeutete für Wersigs alles andere als Müßiggang. „Wir haben etwas für die Gesundheit getan und auch nach neuen Produkten für den Laden gesucht“, schildert Peter Wersig. So findet sich im Geschäft nun ein neuer Stand mit Korbwaren. Auch einen Lichtpunkt an der Baustelle wird die Papeterie mit ihrer Wiedereröffnung setzen. Etwas früher als üblich können sich Kundschaft und Passanten an der gewohnt üppigen Weihnachtsdekoration erfreuen.