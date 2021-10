Weimar. Corona-Warnstufe eins lässt Angebot am 15. Oktober nicht zu.

Angesichts der in Weimar geltenden Corona-Warnstufe eins hat die Park-Regelschule ihren am Freitag der kommenden Woche, dem 15. Oktober, geplanten Tag der offenen Tür im frisch sanierten neuen Schulgebäude am Rathenauplatz absagen müssen. Die Sprechstunde der Lehrer für die aktuellen Eltern soll aber nach jetzigem Stand in der Zeit von 16 bis 17 Uhr stattfinden.