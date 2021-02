Weimarer Parkanlagen im Blick

Mit dem druckfrisch vorliegenden Doppelband „Gestaltete Landschaften“ setzt Hans-Joachim Leithner (77) seine Reihe „WeimarWissen“ fort. Nach dem Start der Reihe mit einer Publikation zum „Weimarer Brunnenschatz“, die inzwischen fast vergriffen ist, stellt der pensionierte Restaurator jetzt die „Parkanlagen in Weimar“ (Band 2.1) sowie „Gärten in Weimar“ und „Parkanlagen im Weimarer Umland“ (Band 2.2) ausführlich in Text und Bild vor. Rund ein Jahr hat er daran akribisch und bis in die Nachtstunden gearbeitet. Die Publikation entstand vor allem in der Coronakrise 2020 und habe ihm sehr geholfen, „die Einschränkungen dieser Zeit gut zu verkraften“.

„Ich bin Weimarer Bürger. Ich bin Lokalpatriot“, erklärt Hans-Joachim Leithner seine Motivation und seinen großen finanziellen Einsatz. Er wolle mit den Bänden der Reihe „WeimarWissen“ vor allem Freude bereiten und zeigt damit einen Idealismus, der selten ist. Dass der neue Doppelband rechtzeitig vor Start der Buga 21 vorliegt, war nicht beabsichtigt, doch dürfte Gartenfreunde sehr freuen. In Teilband 2.1 wie auch in Teilband 2.2 finden sich ausführliche Informationen zu den Parks der Klassik Stiftung Weimar und zum Landgut Holzdorf und damit zu den Weimarer Außenstandorten der Bundesgartenschau.

Vom Schlosspark Belvedere, dem ältesten Park in Weimar, ausgehend, nimmt der Autor den Leser im Band 2.1 mit auf eine Entdeckungstour in die „Parkanlagen in Weimar“, die eine umfangreiche Beschreibung von Historie, Besonderheiten, Parkarchitekturen und Gestaltungselementen einschließt. Kleine Exkurse gehen wie am Beispiel Belvedere auch auf dort ansässige Institutionen ein. Ebenso detailreich widmet sich der Autor dem Schlosspark Tiefurt, dem Park an der Ilm und dem Weimarhallenpark. Volumen und Inhalt hätten sich bei der Arbeit an dem Doppelband so vermehrt, dass vor allem durch die Einfügung der Fußnotentexte diese Publikation einen fast lexikalischen Charakter angenommen habe. „Die Arbeit ging weit über die anfängliche Intention und Planung hinaus“, gibt Hans-Joachim Leithner gern zu. Zur besseren Handhabbarkeit des Lesestoffs entschied er sich, das Text- und Bildvolumen in zwei Teilbroschüren zu veröffentlichen.

In Band 2.2 finden sich der Garten im Kirms-Krackow-Haus, der Oppelsche Garten, der Herdergarten, der heute verschwundene Musäusgarten, der Garten an der Villa Haar, der Posecksche Garten, der Bienenweidegarten am Bienenmuseum, das Palais Schardt und sein Duftgarten sowie die Parkanlagen im Weimarer Umland, – in Ettersburg, Oßmannstedt, Kromsdorf, Denstedt und in Holzdorf mit ausführlichen Beschreibungen.

Gedruckt wurde die neue Publikation in der Weimarer Buch- und Kunstdruckerei Keßler. Rund 10.000 Euro hat Hans-Joachim Leithner aus eigener Tasche in die im Selbstverlag erschienene neue Publikation investiert. Für ihn endet die „WeimarWissen“-Reihe damit auch aus finanziellen Gründen. Doch Hans-Joachim Leithner hofft, dass andere Autoren sich von seiner Privatinitiative begeistern lassen und diese fortsetzen.

Erhältlich ist die Neuerscheinung über die Eckermann-Buchhandlung, die „Eule“, die Hoffmannsche Buchhandlung sowie über den Autor, Tel. 0176/70912068