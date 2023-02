Weimarer Pfarrer sieht im Verzicht eine neue Chance

Rette sich, wer kann! Die einen lieben es, die anderen hassen es. Ganz gleich ob Fasching, Karneval oder Fastnacht – an der fünften Jahreszeit scheiden sich die Geister. Die einen feiern ausgelassen den Ausnahmezustand, und die anderen versuchen, diese Tage unbeschadet zu überstehen. Nun, beides hat sein Recht, und alles hat seine Zeit.

Verzicht kann den Blick auf vieles verändern

Nach Rosenmontag und Faschingsdienstag kommt der Aschermittwoch. Dann beginnt die Passionszeit, die 40 Tage der Vorbereitung auf das Osterfest. Viele Menschen gestalten diese Zeit bewusst als eine Zeit der Einkehr und des Fastens. Ob Alkohol, Zigaretten, Fleisch oder Schokolade – die Erfahrung zeigt: Wer für eine Zeit auf etwas verzichtet, hat am Ende mehr davon.

Was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Wovon kann ich mich frei machen? Das Fasten und die Passionszeit bieten die Gelegenheit, den eigenen Blick zu verändern. Manchmal braucht es weniger, als wir denken. Anders gefragt: Geht mir vielleicht manchmal in all der Fülle sogar der Blick für das Wesentliche verloren?

Die Passionszeit als Chance für jeden selbst

Und noch etwas kann die Passionszeit und der Blick auf den Weg Jesu zur Kreuzigung bereithalten. Es ist die Frage: Wo habe ich einen Fehler gemacht? Wo habe ich vielleicht sogar Schuld auf mich geladen? Zugegeben, diese Fragen scheinen nicht so recht in unsere Zeit zu passen. Oder vielleicht gerade doch. Denn Schuld – das sind doch immer die anderen. Der Nachbar, der Arbeitskollege und vor allem, die da oben.

Die Passionszeit spricht eine andere Sprache. Es gilt, den Blick auf mich und nach innen zu lenken. Das kann eine Chance sein. Für mich und für uns alle. Damit es am Ende nicht heißt: Rette sich (selbst), wer kann.