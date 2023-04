Weimarer Pianist unter den besten 17 in Deutschland

Weimar. Aaron Christopher Hoffmann aus Weimar für Vorentscheid zum International Low-Vision Songcontest qualifiziert

Musikalisch lässt er sich schwer einsortieren: Der Song, mit dem sich Aaron Christopher Hoffmann aus Weimar unlängst beim International Low-Vision Songcontest beworben hat, ist eine Mischung aus Klassik, Beats und Sprechgesang, passt vielleicht am ehesten in das Genre Rap, ist aber auch irgendwie ganz anders. Eine kreative Eigenkomposition, die nun deutschlandweit Gehör finden soll.

Der Weimarer Pianist Aaron Christopher Hoffmann ist von Geburt an blind. Früh entdeckte er seine Qualitäten als Musiker, die Familie unterstützte. Mittlerweile bestreitet der junge Weimarer etliche Konzerte in der Region und außerhalb, hat sich in Weimar und Land einen Namen gemacht. Nun hat er sich mit dem Song „Orgel RapSoDie“ für den Vorentscheid des International Low-Vision Songcontest qualifizieren können.

Publikum hat bei Online-Votingam Freitag die Wahl

Dieser wird vom Jugendclub des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes gemeinsam mit Views International organisiert. Nach einer erfolgreichen Premiere vor zwei Jahren mit blinden und sehbehinderten Künstlerinnen und Künstlern aus Europa wurde das Konzept ausgeweitet: Bei der Online-Veranstaltung am 12. Mai treten 24 Musik-Acts aus aller Welt gegeneinander an, so die Veranstalter.

Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb ist, dass an der Entstehung und Realisierung der Songs je mindestens eine Person mit Seheinschränkung mitgewirkt hat. Ob Aaron Christopher Hoffmann für Deutschland auf die virtuelle Bühne steigt, das entscheidet am kommenden Freitagabend, dem 14. April, das Publikum. Und zwar bei einem Voting im Rahmen des Online-Vorentscheids, bei dem 17 Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland mit im Vorfeld produzierten Musikvideos in den musikalischen Wettstreit treten.

Der Song „Orgel RapSoDie“ kann bereits jetzt auf der Online-Plattform Youtube angehört werden. In dem Stück besingt – oder vielmehr bespricht – Aaron Christopher Hoffmann einen sehr besonderen Menschen, wie es heißt. Entstanden sei der etwas mehr als dreiminütige musikalische Beitrag im Rahmen einer Weiterbildung für Pädagoginnen und Pädagogen, erläutert der Vater des Pianisten, Michael Hoffmann. Im Mittelpunkt dieses Workshops stand ein Tool, das zur Musikproduktion verwendet werden kann. Aaron Christopher Hoffmann wurde zu der Weiterbildung als Tester eingeladen, sollte das Tool aus der Perspektive eines blinden Menschen verständlich machen.

Aufgabe sei es dabei auch gewesen, einen Song zu komponieren, der aus Komplimenten bestehe. Aaron Christopher Hoffmann widmete seien Zeilen einem Mädchen, das er sehr mag, erzählt Vater Michael Hoffmann. „Wir hatten das Video dann im Anschluss eingeschickt“, sagt er und meint die Bewerbung zum Vorentscheid. „Wir haben gar nicht damit gerechnet, dann kam die Zusage.“

Der Vorentscheid wird am kommenden Freitag, ab 20 Uhr, auf der Plattform Youtube übertragen. Weitere Informationen sowie die Links zur Veranstaltung und zum Voting gibt es derzeit auf der Webseite des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands unter www.dbsv.org.