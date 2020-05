Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimarer Polizei sucht drei Männer, die Autoverkäufer entführt haben sollen

Mit einem Blitzerfoto sucht die Kriminalpolizei Weimar nach zwei Männern. Ihnen wird erpresserischer Menschenraub zur Last gelegt. Ein Richter ordnete jetzt die Veröffentlichung des Fotos an.

Das Geschehen, das hinsichtlich des Ziels der Täter jede Menge Fragen aufwirft, wurde vom Opfer wie folgt geschildert: Drei Männer waren am 27. März zu ihm gekommen, um ihm einen Alpha Romeo abzukaufen. Zusammen begaben sich besagte Männer und das spätere Opfer auf eine Probefahrt.

Männer entführen Autoverkäufer Richtung Berlin

Bei Frankendorf stoppte der Fahrer, der Verkäufer des Wagens sollte aussteigen und die drei Unbekannten nahmen ihm sein Bargeld ab, etwa 200 Euro. Sie bedrohten und schlugen ihn und wollten mehr Geld, was sie gemeinsam mit ihm aus seinem Büro holen wollten.

Zwei der drei Entführer im Alpha Romeo bei Weimar. Foto: Polizei Weimar

Auch nahmen sie ihm sein Handy ab und warfen es weg. Weil sie aber am Büro des Verkäufers auf einen Mitarbeiter trafen, setzten sie die Fahrt ohne anzuhalten fort. Es ging in Richtung Berlin. Während der Fahrt, die das Opfer maskiert erlebte, hielten die Männer an einer Tankstelle, um Alkoholnachschub zu holen. Alle drei tranken während der Fahrt und waren am Ende betrunken.

Entführer stammen aus Russland, Lettland und Weißrussland

An einer Tankstelle im Berliner Raum stoppten sie, stiegen aus und überließen dem Mann sein Auto, mit dem er über die A9 nach Hause zurückkehrte. Zwischendurch bat er noch einen tschechischen LKW-Fahrer an einer Raststelle mit dessen Handy telefonieren zu dürfen, um seine Frau zu informieren.

Die drei Täter sprachen russisch. Anhand ihres Dialekts identifizierte der Autoverkäufer, der selbst russisch spricht, die drei Männer aus Russland, Lettland und Weißrussland stammend.

Die Polizei sucht nun nach diesen drei Männern: Wer erkennt die beiden Männer auf dem Blitzerfoto? Wer hat sie an einer Tankstelle gesehen, wo sie Alkohol kauften? Wer Hinweise geben kann, möge sich bitte an die Kriminalpolizei Weimar unter der Rufnummer 03643 / 8820 wenden.

