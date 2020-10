Weimarer Professorin bewies 40 Jahre Zauberkräfte am Klavier

Nach 40 Jahren Lehrtätigkeit hat die Musikhochschule „Franz Liszt“ Professorin Larissa Kondratjewa in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Im Festsaal des Fürstenhauses versammelten sich in kleiner Runde die Vizepräsidentin Professorin Anne-Kathrin Lindig sowie Weggefährtinnen und Weggefährten der Professorin für Klavier-Kammermusik und Werkstudium, um ihr mit viel Musik und ganz persönlich geprägten Rückblicken einen guten Start in den neuen Lebensabschnitt zu wünschen.

Alle Marotten der Mitspieler spielerisch aufgefangen

„Generationen von Studierenden konnten sich schlafwandlerisch auf dich verlassen“, sagte der Direktor des Instituts für Klavier, Professor Thomas Steinhöfel. „Ich erinnere mich der beginnenden 80er-Jahre, dass dir als Pianistin ein legendärer Ruf vorauseilte: Die kann alles spielen, alles begleiten, hieß es. Welche Zauberkräfte musste jemand am Klavier besitzen, der alle Marotten seiner Mitspieler spielerisch auffing und samtweich auf der Erde landete“, so Steinhöfel.

Tage der Kammermusik gehören zu großen Verdiensten

Zu ihren großen Verdiensten gehörte nicht zuletzt die langjährige künstlerische Leitung der „Tage der Kammermusik“: Kondratjewa blickt auf rund 190 Konzerte in 17 Hochschulsemestern zurück. Bis zu 90 studentische Kammermusikensembles fanden sich pro Semester zusammen. „Der Enthusiasmus des Kollegiums und der Studierenden, der Hochschule in ihrer Gesamtheit, zählt zu den künstlerischen und menschlichen Eindrücken, die mich in meiner Arbeit mit am meisten beflügelten“, sagte die Musikerin, die an der Hochschule Lehrbeauftragte bleibt.

Professionell und menschlich miteinander umgehen

Ihre Liebe zur Kammermusik beschreibt sie so: „Man lernt nicht nur sich, sondern aufeinander zu hören und eine gemeinsame musikalische Sprache zu finden. Man löst gemeinsam eine Aufgabe. Das betrifft nicht nur Intonation, Rhythmus und die technische Seite, sondern vor allem den musikalischen Fluss und Schwung gemeinsam zu finden und im Probenprozess professionell und menschlich miteinander umzugehen.“

Nach ihrem Studium wirkte Kondratjewa seit 1980 an der Hochschule, zunächst als Assistentin für Korrepetition, ab 1986 im Kammermusikunterricht und parallel am Musikgymnasium Belvedere. 1993 wurde sie zur ordentlichen Professorin berufen.