Weimarer Radio sendet live aus Leipzig

Sechs Wochen lang senden Mitarbeiterinnen, Alumni und Studierende der Fakultät Kunst und Gestaltung, Professur Experimentelles Radio, im Leipziger „D21 Kunstraum“ ein Live-Radioprogramm. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit der Bauhaus-Universität Weimar mit dem „D21 Kunstraum“ und der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig sowie vielen weiteren Partnern, teilte die Uni mit.

Den Rahmen bildet die Ausstellung „Anybody out there?!“, die das Jubiläum der ersten Testsendung via Radio 1920 zum Anlass nimmt, um über 100 Jahre Radio nachzudenken. Das Radioprogramm bilde den Mittelpunkt der Ausstellung. In diesem beschäftigen sich internationale Radiokünstlerinnen und Radiokünstler mit dem Radio als Jetztzeit-Medium. Dabei würden sie dieses auch radikal infrage stellen.

In diesem Rahmen wird Alumna Sylvia Rohr am Sonntag, 20. Dezember, von 16 bis 17 Uhr, ihr Feature „Leipziger Stadtfunk“ präsentieren. Er ist eng in die Geschichte der DDR und der Wende verwickelt. Das Radioprogramm wurde über Tonsäulen im Stadtraum gesendet – die heute teilweise immer noch stehen. Rohr beleuchtet die Hintergründe – zwischen Sowjetherrschaft und Agitprop. Beteiligt sind ferner Rafael Jové, Mara May und Christina Baron.

www.d21-leipzig.de