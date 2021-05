Weimarer Reden 2021 im Live-Stream: Was eine Gesellschaft zusammenhält

Weimar. Die Weimarer Reden 2021 sind pandemiebedingt nur im Live-Stream zu erleben. Zum Auftakt spricht Naika Foroutan.

Wie kann eine Gesellschaft ihren Zusammenhalt erhalten? Wie bindet sie Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen und ermöglicht einen offenen Austausch? Diesen Fragen widmen sich an den kommenden drei Sonntagen die Weimarer Reden, die pandemiebedingt nur im Live-Stream auf der Website des DNT Weimar zu verfolgen sind. Zum Auftakt spricht am 16. Mai ab 11 Uhr Naika Foroutan, die als Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik an der Humboldt-Universität in Berlin lehrt.

Zudem leitet sie sowohl das Berliner Institut als auch das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. In ihrer Rede lenkt die Sozialwissenschaftlerin die Aufmerksamkeit auf „Die Gesellschaft der Anderen“ und zeigt auf, dass sich die Erfahrungen von Menschen mit Migrationshintergrund und Ostdeutschen in vielen Punkten ähneln. Um Deutschland und seine plurale Gegenwart zu verstehen, sei es unerlässlich, ihre Perspektiven auf die gesellschaftliche Entwicklung seit der Wiedervereinigung zu kennen und einzubeziehen. Bevor Naika Foroutan darauf näher eingeht, wird Moderatorin Liane von Billerbeck sie im Gespräch vorstellen und dabei auch in das Thema einführen.

Beim Kauf eines Tickets (10,50 Euro, ermäßigt 6,50 Euro) erhält man einen Zugangs-Link für den Live-Stream. www.nationaltheater-weimar.de