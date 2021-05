Weimarer Reden zum neuen Verständnis von Gemeinschaftssinn

Weimar. Der Soziologe Heinz Bude schließt die diesjährige Veranstaltungsreihe ab.

Zum Abschluss der diesjährigen Weimarer Reden mit dem Motto „Offene Herzen“ spricht am Sonntag, 30. Mai, ab 11 Uhr der Soziologe Heinz Bude.

Für seine Ausführungen zur Frage, was unsere Gesellschaft zusammenhalten kann, nimmt er Bezug auf sein 2019 erschienenes Buch „Solidarität. Die Zukunft einer großen Idee“. Darin beschäftigt sich der Professor für Makrosoziologie, der seit 2000 an der Universität Kassel lehrt, mit dem Konzept Solidarität, dessen Ambivalenzen und Zukunftstauglichkeit er auf den Prüfstand stellt. Seiner Ansicht nach braucht es ein neues Verständnis von Gemeinschaftssinn. Dieser müsse darauf basieren, im Anderen sich selbst als Mensch wiederzuerkennen und im solidarischen Handeln keine Eigeninteressen zu verfolgen oder auf Entlohnung aus zu sein. Nur so könne eine Gesellschaft wieder zusammenfinden. Das Thema „Offene Herzen“ signalisiert die Absicht.

Eröffnet wird die Veranstaltung, die im Live-Stream verfolgt werden kann, mit einem einführenden Gespräch zwischen der Moderatorin Liane von Billerbeck und Heinz Bude.

Tickets (10,50 Euro, ermäßigt 6,50 Euro) gibt es bis 15 Minuten vor Beginn des Live-Streams, für den man beim Kauf einen Zugangs-Link erhält. www.nationaltheater-weimar.de