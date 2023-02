Weimarer Regelschüler bei WM in Oberhof

Weimar. 24 Schülerinnen und Schüler der Regelschule Parkschule Weimar konnten dank einer Spende die Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof kostenfrei miterleben.

Interessierten Schulklassen aus ganz Thüringen wurde mit dem Projekt „Jugend trifft Biathlon“ die Heim-WM 2023 nähergebracht. Verantwortlich war dafür der Verein Thüringer Skisport, der das vom Freistaat geförderte Projekt im Februar umgesetzt hat.

Mit dabei waren auch 24 Schülerinnen und Schüler der Regelschule Parkschule Weimar, die an zwei Projekttagen einen ereignisreichen und unvergesslichen Tag bei den Biathlon Weltmeisterschaften in Oberhof mit einem Sieg der deutschen Athletin Denise Herrmann-Wick erleben durften, so der für das Projekt verantwortliche Lehrer Steffen Körner. Eine gute Lernentwicklung sei die Voraussetzung für die Teilnahme an dem außergewöhnlichen Projekttag gewesen.

„Dass das Erlebnis darüber hinaus auch noch kostenfrei genossen werden durfte, verdanken wir neben den Sponsoren der WM vor allem der Firma Von Poll Immobilien Weimar“, fährt Steffen Körner fort. „Das Engagement der Firma zeigt, dass Vertreter unserer regionalen Wirtschaft nicht nur schöne Worte für die Jugend formulieren können, sondern uns auch konkret unterstützen“, sagt der Lehrer der Parkschule. Mit 360 Euro bezuschusste die Firma das Projekt.