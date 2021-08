Weimarer Rettungsschwimmer trainieren Rettung aus dem Meer

Weimar. Wie Weimarer Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer einen Küstenabschnitt an der Ostsee sichern.

Wenig Sonne, viel Wind und gelegentlich Regen: In den vergangenen zwei Wochen zeigte sich der Sommer im Ostseebad Boltenhagen nicht von seiner besten Seite. Der guten Stimmung innerhalb der 22-köpfigen Wachmannschaft, unter der Führung von Paul Werdin konnte das wechselhafte Wetter jedoch nichts anhaben.

Bereits seit dem 14. August leisten insgesamt 15 jungen Retterinnen und Retter von der DLRG Weimar täglich von 10 bis 18 Uhr am Strand des beliebten Urlaubsortes ehrenamtlichen Wasserrettungsdienst. Neben kleineren Erste Hilfe Fällen und der Suche nach Kindern hatten die Einsatzkräfte zahlreiche Möglichkeiten, das Schwimmen in und Retten aus dem Meer zu trainieren. Für die Schwimmerinnen und Schwimmer, die sonst nur in den Schwimmbädern ihre Bahnen ziehen und an Binnengewässern Wasseraufsicht leisten, konnte so ein enormer Zuwachs der persönlichen Handlungskompetenzen erreicht werden.

Das übrig gebliebene Geld aus der Gemeinschaftskasse wird an die Stadt Sinzig gespendet. Diese war im Juli Einsatzort des Weimarer Katastrophenschutzes. Daran anschließend wurde bereits durch die DLRG Weimar eine Spendenaktion unter den eigenen Mitgliedern durchgeführt.