Weimarer Rewe-Märkte helfen mit einwöchiger Aktion Hospiz

Weimar. Die fünf Weimarer Kaufleute der Kette unterstützen mit Verkauf von Rewe Eigenmarken Kinderhospiz Mittelthüringen in Tambach-Dietharz.

Exakt 5036,70 Euro haben die fünf Weimarer Rewe-Märkte binnen einer Woche für todkranke Kinder und ihre Familien gesammelt. Der Erlös wurde an das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz übergeben. Die Rewe-Kaufleute spendeten von jedem verkauften Eigenmarken-Produkt fünf Cent. Für Klaus-Dieter Heber, Geschäftsführer des Kinderhospizes, eine wichtige Hilfe: „In diesem Jahr haben wir nur vereinzelt dringend benötigte Spenden durch Benefizveranstaltungen erhalten. Auch unser Tag des offenen Kinderhospizes und unsere Charity-Gala konnten nicht durchgeführt werden.“ Unter dem Motto „Das Kinderhospiz blüht auf!“ können Kunden derzeit in den Rewe-Märkten Blumenzwiebeln kaufen und an der Kasse ans Hospiz spenden.