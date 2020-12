Weimarer Schiller-Gymnasium wieder „MINT-freundliche Schule“

In die Bewerbung floss auch das Experiment mit einem Stratosphärenballon ein, das ursprünglich bereits im Frühjahr stattfinden sollte.

Als einzige Schule aus Weimar und dem Weimarer Land sowie unter nur zehn in Thüringen insgesamt ist das Friedrich-Schiller-Gymnasium in diesem Jahr als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet worden. Und das bereits zum vierten Mal. Die vier Buchstaben stehen für besonderes Engagement in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.