Weimarer Schwanseebad startet in Hallenbad-Saison

In der Schwimmhalle und der Sauna des Weimarer Schwanseebades gehen die Lichter ab dem 31. August unter der Woche wieder für Gäste an.

Nach der fast sechsmonatigen coronabedingten Pause öffnen am Montag, 31. August, Schwimmhalle und Sauna des Schwanseebades wieder. Anhand des Hygienekonzeptes der Stadtwirtschaft dürfen 85 Gäste gleichzeitig in die Halle beziehungsweise 70 in die Schwimm- und Badebecken und 10 in den Saunabereich. Bei der finnischen Sauna kann das Tauchbecken einzeln genutzt werden, das Dampfbad bleibt geschlossen.

Zum Schutz von Gästen und Mitarbeitern gilt die Abstandsregel, im Empfangs- und Kassenbereich sowie in der Umkleide ist ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Zudem desinfiziert das Personal regelmäßig.

Sportstätten-Chef Andreas Zündel sagt: „Wir sind froh, den Betrieb wieder aufnehmen zu können. Gleichzeitig bitten wir unsere Gäste um gegenseitige Rücksichtnahme.“ Die Pause habe die Stadtwirtschaft für wichtige Reparatur- und Wartungsarbeiten genutzt.

Preise und Öffnungszeiten sind wochentags unverändert. Das Haus bleibt aber zunächst an den Wochenenden geschlossen. Nur bei schlechtem Wetter öffnet es auch dann als Alternative zum Freibad von 10 bis 18 Uhr. Ab dem 26. September ist alles wieder regelmäßig samstags von 10 bis 22 Uhr und sonntags 10 bis 18 Uhr offen.

https://swweimar.de/swg/sportstaetten/schwanseebad-schwimmhalle/