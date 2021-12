Weimarer Schwungfabrik hält junge Leute trotz der Pandemie in Bewegung

Weimar. Offene Angebote in der Milchhofstraße finden mit ausgeklügeltem Hygienekonzept statt. Was genau, erfahrt ihr hier:

Auch in Corona-Zeiten mit ihren Einschränkungen bleibt die Schwungfabrik in der Milchhofstraße ihrem Ziel treu, Kinder und Jugendliche in Bewegung zu halten. Darauf hat Duc Le Viet gegenüber unserer Zeitung hingewiesen. Er ist Kulturmanager des Tanzvereins WE-Dance, der zum Netzwerk in der Schwungfabrik gehört.

Die Auswahl auch an offenen Kurse für alle jungen Interessierten ist groß. „Die Schwungfabrik bietet hygienekonformen Freizeitspaß für Kinder und Jugendliche“, betonte Duc Le Viet. Das Jugend-Kultur-Zentrum vereint dabei ganz verschiedene Angebote unter einem Dach, darunter Tanz, Theater, Zirkus, Sport, Malerei, Bandmusik, eine Holzwerkstatt und ein Medienlabor.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Raus aus der Isolationund der Langeweile

„Gerade in der derzeit heiklen Pandemiesituation ist dies wichtiger als je zuvor, Kindern und Jugendlichen einen Raum zu bieten, in dem sie raus aus der Isolation, Langeweile und negativen Einflüssen kommen“, so der Kulturmanager weiter. Daher würden auch in der Pandemie hygienekonforme Aktionen stattfinden.

Am kommenden Wochenende beispielsweise verfilmt WE-Dance das Stück „Out of Shadow“, eine Schattenspiel-Tanzshow, die vom Tanzpädagogen Dennis Serikow konzipiert wurde. Die Aufführung sollte ursprünglich als Live-Show mit Publikum stattfinden. Nunmehr soll sie demnächst ihre YouTube-Premiere erleben.

WE-Dance veranstalte darüber hinaus im 360 Quadratmeter großen Saal wöchentliche offene Kurse. Mit einem Hygienekonzept, zu dem kostenfreies Corona-Testen gehöre, finden junge Menschen jeden Alters und jeder Herkunft vielfältige Angebote, Anfänger wie Fortgeschrittene. Dazu gehöre das Erlernen von Choreographien, die später in Aufführungen und Videoproduktionen gezeigt werden. Als weiterer Träger unter dem Schwungfabrik-Dach fördert der Kinder- und Jugend-Zirkus Tasifan die sozialen, kreativen und bewegungstechnischen Kompetenzen junger Leute.

Der unlängst mit dem Weimarer Kinderrechtspreis bedachte Chef Dirk Wendelmuth und sein Team sorgen nicht nur vor Ort bei regelmäßigen Angeboten für Glücksgefühle samt viel Bewegung. In dieser Woche sind sie auch wieder mit ihrer Adventsshow auf Tour. Dabei unterhalten die Zirkusartisten und Musiker unter freiem Himmel Kindergarten-Kinder und Schüler in West, Nord und Schöndorf.

Auch das Stellwerk sowie das Kunstprojekt „Bunte Brücke“ und das Sportprojekt „Jugend gegen Gewalt“ bieten ihre Kurse weiterhin corona-konform an, betonte Duc Le Viet.

www.schwungfabrik-weimar.de