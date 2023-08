Weimarer Servicegebäude soll neues Design bekommen

Das Servicegebäude am Busbahnhof an der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße soll künstlerisch verschönert werden.

Weimar. Die Stadt Weimar ruft Künstlerinnen und Künstler zur Einreichung von kreativen Entwürfen auf, die sich in das Umfeld einfügen.

Die Stadt beabsichtigt, das Kiosk oder Servicegebäude (Bushäuschen) an der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße an der Buswendeschleife nebst Sophienstiftsplatz künstlerisch neu gestalten zu lassen und ruft nun interessierte Weimarer Künstlerinnen und Künstler zur Einreichung eines Entwurfes und eines Angebots zur praktischen Umsetzung auf.

In den vergangenen Jahren war das kleine Häuschen mehrfach Ziel von illegalen Schmierereien geworden. Um solchen ein Ende zu setzen, werden Vorschläge erwartet, die das Beschmieren der Fassaden zukünftig unterbinden sollen, heißt es von der Stadtverwaltung. Umgesetzt werden soll das Ganze noch in diesem Jahr.

Thematische Gestaltung ist frei wählbar

Eine Stoßrichtung gibt die Stadt mit an: Die künstlerische Gestaltung soll den Charakter des Gebäudes erkennbar lassen. Möglich seien dabei aber auch Kombinationen aus bildlicher Darstellung und Begrünung. Das Servicegebäude am Busbahnhof selbst wurde nach 1920 als Ersatz für einen vormals hölzernen Kiosk erbaut. In den 1960er Jahren erfolgte ein Umbau, durch den die ehemals geöffneten Verkaufsfenster, die in Richtung Sophienstiftsplatz gerichtet waren, geschlossen wurden. Mit dem Bau des Busbahnhofs und der Kappung der Verbindung zum Sophienstiftsplatz geriet das kleine Gebäude in eine Insellage.

Konkret wünscht sich die Stadt für das Häuschen eine bildliche Darstellung ohne Schriftzüge bei Verwendung von passenden Gestaltungsfarben für Grundierung und Deckfarbe. Die thematische Gestaltung sei dabei frei wählbar – ein Bezug zu Weimar sei willkommen, aber kein Muss. Letztlich solle sich das neue Design in das Umfeld einfügen, heißt es.

Tabus sind gesetzes- und sittenwidrige Themen und Symbole. Zudem dürfen nur Wandflächen in die Gestaltung einbezogen werden – keine Fenster und Dachkästen. Der Gebäudekörper dürfe dabei nicht beschädigt werden und der Schutz der angrenzenden Gehsteige, Grünflächen oder Hauswände während der Arbeit müsse gewährleistet werden können. Zuletzt müsse das Gelände nach den Arbeiten wieder sauber verlassen und sämtliche Reststoffe entsorgt werden.

Einsendeschluss für Vorschläge ist der 15. September

Ideen können in skizzenhafter Form eingereicht werden. Das Angebot sollte sowohl den Gestaltungsvorschlag als auch eine Kostenkalkulation zur praktischen Umsetzung enthalten. Jeder Teilnehmer darf nur einen Vorschlag einreichen. Und zwar bis zum 15. September. Dann ist Einsendeschluss.

Danach solle in einem Auswahlverfahren die geeignetste Gestaltungsidee ausgewählt und im Anschluss umgesetzt werden. Die Stadt Weimar erteilt zur Legitimation vor Ausführung der Arbeiten eine schriftliche Bestätigung der Auftragsarbeit. Ein Anspruch auf Ausführung einer eingereichten Gestaltungsidee besteht nicht, stellt die Stadt klar.

Eingereicht werden können die Ideen und Entwürfe bei Andreas Brommont vom Amt für Familie und Soziales/Jugendförderung in der Schwanseestraße 17, E-Mail: andreas.brommont@stadtweimar.de