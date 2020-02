Johanneskirche, Spendenübergabe an Vereine und Initiativen, Erlös des Trödelmarktes

Weimar. Aus dem Erlös des Benefiz-Trödelmarktes 2020 in der Johanneskirche konnten jetzt Spenden in Höhe von 17.140 Euro an 15 Vereine und Institutionen übergeben werden.

Weimarer Spenden machen Projekte für und mit Kindern möglich

Auf beiden Seiten war die Freude groß: Beim Kindertage-Team und dem Trödelmarkt-Team ebenso wie bei den Empfängern der Spenden. Immerhin 15 Vereine und Institutionen aus Weimar und dem Weimarer Land konnten am Freitagabend in der Johanneskirche aus dem Erlös des Trödelmarktes 2019 mit Spenden in Höhe von insgesamt 17.140 Euro unterstützt werden.

Heidrun Scholz erinnerte im Rahmen der von der Veeh-Harfen-Gruppe Weimar stimmungsvoll musikalisch eingeleiteten Veranstaltung an die Anfänge des längst zur Tradition gewordenen Benefiz-Trödelmarktes in der Johanneskirche vor 27 Jahren. Damals hatte Heidrun Scholz die Initiative ergriffen, um mit dem Erlös die Kindertage zu finanzieren. Damals kamen 300 Mark zusammen.

Längst ist der Erlös auf ein Vielfaches gestiegen. „Was wir für die Kindertage nicht brauchen, spenden wir für Kinder“, unterstrich Heidrun Scholz in der Begrüßung der rund 80 Gäste. Sie ließ noch einmal den Einsatz der rund 40 Helferinnen und Helfer in Vorbereitung und Durchführung des Trödelmarktes Revue passieren.

Übergabe der Spenden am Valentinstag

Dass die Übergabe diesmal am Valentinstag stattfand, würdigte Hardy Rylke in seinen Dankesworten. Schließlich dokumentiere sich im Trödelmarkt eine „besondere Form von Liebe“, nämlich Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit. Doch er erinnerte auch daran, dass das „Projekt nur funktioniert, wenn es viele Geber gibt“, welche den Trödelmarkt mit ihren Sach- und Kuchenspenden unterstützen. Wie viele Tonnen an Spenden zusammenkamen? Keiner vermochte es genau zu beziffern.

Rylke erinnerte auch an die „tolle Atmosphäre in diesem Kaufhaus im Kirchenraum“, die Begegnung der vielen Menschen. Im Trödelmarkt aber dokumentiere sich auch die Liebe zu den Ressourcen und zur Natur durch die Wiederverwendung gebrauchter Sachen. Hardy Rylke gratulierte „zu dem gigantischen Erfolg“.

Wer eine Spende bekam, stellte sein Projekt in maximal vier Minuten vor:

Die größte Spende ging mit 6170 Euro an die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Weimar für ihre diversen Projekte mit Kindern, allen voran die Kindertage.

Über jeweils 1000 Euro freuen sich die Kita „Sonnenhügel“ für den Erwerb eines Krippenfahrzeugs, die Weimarer Tafel Plus für ihr Angebot „Come together 2.0“ und die Schule der Phantasie für ihre Exkursion „Reise in den Zoo“.

Die IG Papiergraben erhält für ihre Projekte zum Ferienpass Weimar 720 Euro.

850 Euro gehen an den Verein Kinderreiche Familien Thüringen für den Erwerb von Mehrkindfamilienkarten.

Große Freude weckte die Spende auch beim Verein Moving Line Weimar e.V., dessen Teilnahme an der eurogym mit 800 Euro unterstützt wird.

an den Förderverein Pestalozzi werden 500 Euro für die Anschaffung von Nähmaschinen überwiesen.

Kaleb Weimar erhält 600 Euro für Regale und Auslegware.

Der Förderverein Grundschule Louis Fürnberg bekommt 100 Euro für seine AG Gewaltfreie Kommunikation.

Als einziges Auslandsprojekt wird seit Jahren das Bauprojekt Kindergarten und Schule in Kenia des in Klettbach beheimateten Vereins EducAid Kenya mit 2000 Euro gefördert.

700 Euro gehen an die Integrative Tagesgruppe Apolda des twsd für Gesundheitsförderung durch Bewegung.

Über 500 Euro freut sich der Verein Bibliothek Am Ettersberg Großobringen für die Erweiterung der Kinderbuchabteilung.

Der Neubau einer Werkel-Wald-Bastelhütte des Fördervereins Kita „An der Windmühle“ wird mit 500 Euro bezuschusst.

Eine Spende in Höhe von 700 Euro erhält der Heimatverein Großobringen für sein Projekt „Umweltbildung von Anfang an“.