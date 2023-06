Weimarer Sport nach der Pandemie wieder im Aufwind

Jens Nitschke (links) erhielt aus den Händen des SSB-Vorsitzenden Hans-Joachim Fein die GuthsMuths-Plakette in Silber.

Weimar. Der Stadtsportbund vereint 11.775 Mitglieder und freut sich auf Investitionen. Das geht sportlich gesehen auf Initiative der Stadt ab:

In den Räumen der Stadtwirtschaft hat die jüngste Mitgliederversammlung des Stadtsportbundes (SSB) stattgefunden. Vertreter von 16 Vereinen und des Turngaus Mittelthüringen nahmen daran teil.

Im Mittelpunkt standen der Bericht des Vorstandes und der Beschluss zum Haushaltsplan. Nach der schwierigen Situation durch die Einschränkungen während der Corona-Pandemie können die Vereine auf eine positive Entwicklung blicken, teilte der SSB mit. Aktuell würden sich 11.775 Bürgerinnen und Bürger in einem der Weimarer Sportvereine betätigen.

In den Fokus rückte der SSB-Vorsitzende Hans-Joachim Fein die engagierten Menschen in den Vereinen. 448 lizenzierte Übungsleiter betreuen die Übungsgruppen. Im Durchschnitt ergibt sich ein Betreuungsschlüssel von einem Trainer auf 26 Sportler. Sechs Vereine haben mit einem Schlüssel von eins zu zehn einen besonders hohen Betreuungsgrad. 20 Vereine haben aktuell keine lizenzierten Übungsleiter.

„Im Haushalt wird es keine Kürzungen im Bereich der Sportförderung geben“, betonte Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos). Er stellte zudem die Weiterentwicklung der kommunalen Sportstätten dar: Die Komplettsanierung der Sporthalle An der Hart, die Ertüchtigung des Kunstrasenplatzes am Lindenberg, die Errichtung einer Calisthenics-Anlage und einer Sportbox im Wimaria-Stadion sowie das Angebot „Sport im Park“ nannte er beispielhaft für die Aktivitäten der Stadt für den Sport. Er bedankte sich bei den ehrenamtlichen Sportlern und bei den hauptamtlichen Mitarbeitern der Stadtverwaltung Anika Schams (Amtsleiterin Sport- und Schulverwaltung) und Christina Haensel (Leiterin Sportverwaltung), die ebenfalls als Gäste an der Mitgliederversammlung teilgenommen haben.

In deren Rahmen wurden zudem vier Menschen geehrt: Beate Günther (Sportverein Waldstadt 98) erhielt für ihr 25-jährige Tätigkeit als stellvertretende Vorsitzende des Vereins die Ehrennadel des Landessportbundes (LSB) Thüringen. Janine Vettermann (SSB Weimar und 1. Cheer- und Fitnessclub Weimar) wurde für ihren Einsatz im Weimarer Sport mit der GutsMuths-Ehrenplakette in Bronze geehrt. Jens Nitschke erhielt als Gründungsmitglied des Radfahrvereins 1990 „Die Löwen“ Weimar und seine Tätigkeit als Vorsitzender seit 2011 von Hans-Joachim Fein die GutsMuths-Plakette in Silber. Damit wurde zudem Torsten Betz ausgezeichnet, der seit 2006 Schatzmeister beim Stadtsportbund Weimar ist.