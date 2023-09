Viel Wetterpech hatte in diesem Jahr das Angebot Sport im Park in Weimar. Bei der jüngsten Veranstaltung – Workout mit Sabine Lässig vom HSV – blieb es von oben trocken, aber der Boden war relativ feucht. Am 5. September ab 17 Uhr findet Sport im Park daher ausnahmsweise im Wimaria-Stadion statt.

Weimarer Sportabzeichentag will 1000er-Marke knacken

Weimar. Der Weimarer Stadtsportbund hofft am 5. September im Wimaria-Stadion auf viele Teilnehmer. Was dort gefragt ist:

Zum großen Sportabzeichentag ruft der Stadtsportbund Weimar am Dienstag, dem 5. September, von 15 bis 19 Uhr ins Wimaria-Stadion. Aus diesem Grund wird dorthin auch die nächste Runde von Sport im Park verlegt – dies wiederum von 17 bis 18 Uhr.

Die Palette der Sportarten, in denen die Prüfungen abgelegt werden können, umfasst stets mehr als die drei Klassiker Leichtathletik, Schwimmen und Turnen. Obwohl die Sportarten-Vielfalt heute eine andere sei, bleibe der Grundgedanke des Sportabzeichens erhalten – fit und gesund durch gemeinsames Sporttreiben.

Auch Schwimmvermögen könne an diesem Tag im Schwanseebad bewiesen werden

In den vier Kategorien Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination werden die motorischen Fähigkeiten und die Fitness geprüft. Aus jeder Gruppe muss eine Übung erfolgreich absolviert werden. Auch das Schwimmvermögen könne dank der Unterstützung der DLRG Weimar an diesem Tag im Schwanseebad bewiesen werden, betonte der Stadtsportbund. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Am Vormittag des 5. September geben die weiterführenden Schulen traditionell den Startschuss für den Sportabzeichentag und legen ihre Abzeichen ab. Ab 15 Uhr ist das Wimaria-Stadion für Vereine, Familien und sportlich Interessierte geöffnet. Die Weimarer Grund- und Förderschüler wiederum haben am Freitag die Möglichkeit, ihre Fitness unter Beweis zu stellen. Im Rahmen des Sportabzeichentages organisiert der Stadtsportbund ein buntes Rahmenprogramm mit großer Hüpfburg.

2022 legten 966 Weimarer ihr Sportabzeichen ab

„Wir freuen uns auf viele Sportbegeisterte, die ihr Können unter Beweis stellen wollen“, so Stefan Engelhardt, Sportkoordinator beim Stadtsportbund. „Das Deutsche Sportabzeichen ist eine große Herausforderung für alle, die Spaß am Sport und Freude an der Bewegung haben, und es bedarf einer guten Vorbereitung.“ Im vergangenen Jahr legten 966 Weimarer ihr Sportabzeichen ab. „In diesem Jahr hoffe ich aber, die Marke von 1000 Sportabzeichen zu erreichen“, sagt Stefan Engelhardt.

Das nächste sportliche Großevent steht am 13. September an. Dann ist das Wimaria-Stadion vormittags zunächst Austragungsort des integrativen Sportfestes, bei dem die Grund- sowie weiterführenden Schulen mit Gästen auch ihre Benefixläufe absolvieren. Um 18 Uhr fällt dann der Startschuss für den großen Benefixlauf. Daran hatten im Vorjahr 1038 Läuferinnen und Läufer teilgenommen, sodass 28.743 Euro für Projekte zur Integration ukrainischer Kinder und Jugendliche zusammengekommen sind. Dieses Mal geht das Geld an den Jugendclub Nordlicht.