Weimarer Stadtbibliothek stellt neue Lesung für Kinder ins Internet

Mit ihren Online-Lesungen für Kinder trifft die Weimarer Stadtbibliothek den Nerv ihrer jungen Leserschaft. 1285 Aufrufe erzielte bis jetzt „Der Pirat in der Bücherei“, auf 401 Aufrufe bislang brachte es „Der magische Besen“, der später gestartet war. An jedem zweiten Montag findet sich auf der Homepage der Stadtbücherei ein neuer Link zu einer Online-Lesung mit dem Kinderbuchautor Tino Bussalb, den alle nur unter seinem Vornamen kennen. Bis Ostern können die Links genutzt werden, teilt die Stadtbücherei auf ihrer Homepage mit. Zwei weitere magische Büchereigeschichten werden noch online gehen. Zu „Der magische Besen“ heißt es aus der Stadtbücherei: „Die Kinder Luka und Sofie gehen auf die Reise in die Welt der Geschichten und Bücher. Während einer Lesenacht in der Bücherei geschehen merkwürdige Dinge. Die Figuren aus den Geschichten werden lebendig.“ Luka und Sofie erleben einiges, und daran können die Kinder teilhaben.

=fn?xxx/tubeucjcmjpuifl.xfjnbs/ef=0fn?