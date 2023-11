Weimarer Stadtbusse mit Winterfahrplan und drohender Verspätung

Weimar. Weitere Sperrung der Ettersburger überrascht Stadtwirtschaft. Das sollten Fahrgäste unbedingt wissen:

Kurzfristig überrascht wurde am Donnerstagnachmittag auch die Stadtwirtschaft Weimar von der Nachricht, dass die Ettersburger Straße an der Unterführung in der Nähe des Bahnhofs nicht wie geplant am Freitag freigegeben werden konnte (wir berichteten). Die Weimarer Stadtbusse müssen daher weiterhin die seit Mai bestehende Umleitungsstrecke über die Buttelstedter und Friedrich-Ebert-Straße fahren. „Der Sonderfahrplan mit seinen neuen Taktungen muss dennoch ab 25. November in Kraft treten, da eine so kurzfristige Umplanung personell und organisatorisch nicht möglich ist“, erklärte in einer Presseinformation Kai Stodollik, Bereichsleiter Nahverkehr der Stadtwirtschaft Weimar, und ergänzte: „Das bedeutet in der Konsequenz, dass es in der kommenden Woche zu Verspätungen kommen wird, auf die wir durch die Umleitung keinen Einfluss haben.“

Auskünfte zum Sonderfahrplan mit den veränderten Taktzeiten auf sechs der neun Stadtbus-Linien, von denen nur die 3, 4 und 6 ausgenommen sind, erhalten Fahrgäste nach Informationen der Stadtwirtschaft Weimar im Kundenzentrum des Unternehmens am Goetheplatz, online unter www.sw-weimar.de/verkehr, in der VMT-App, über ausgehängte Fahrpläne sowie telefonisch beim VMT unter 0361/19449.