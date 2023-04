Weimarer Stadtverwaltung und Wohnstätte erhalten Briefe mit weißem Pulver

Weimar. Feuerwehr und Polizei mussten am Dienstag in Weimar ausrücken, nachdem die Stadtverwaltung und die Wohnstätte Briefe mit weißem Pulver erhalten hatten.

An die Stadtverwaltung und die Wohnstätte in Weimar wurden Briefe mit weißem Pulver als Inhalt verschickt. erhalten. Vorsichtshalber wurden daraufhin die Feuerwehr und die Polizei informiert. Letztere sperrte die Gebäude weiträumig ab. Die Berufsfeuerwehr Weimar erschien mit einem Großaufgebot und mehreren Fahrzeugen am Einsatzort.

Die Feuerwehr und Polizei in Weimar wurden alarmiert. Foto: Johannes Krey

Das Pulver in den Briefen wurde geborgen und anschließend an Spezialisten des Thüringer Landeskriminalamtes übergeben. Personen kamen nicht zu Schaden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.