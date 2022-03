Weimarer Stadtverwaltung zeigt Ausstellung zum Frauentag

In der Schwanseestraße wird die Ausstellung zum Frauentag am Dienstag, 8. März, eröffnet.

Weimar. Die Ausstellung „Frauenblicke“ porträtiert Frauen aus Thüringen, die in besonderer Weise zum Gelingen des gesellschaftlichen Lebens beitragen.

Anlässlich des Internationalen Frauentags zeigt die Stadtverwaltung am Dienstag, 8. März, um 14.30 Uhr die Ausstellung „Frauenblicke“ in der Schwanseestraße 17, Haus 1 (Altbau). Oberbürgermeister Peter Kleine eröffnet die Ausstellung gemeinsam mit der Vorsitzenden des Landesfrauenrates und Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Weimar, Andrea Wagner. Die Wanderausstellung des Landesfrauenrates Thüringen besteht aus 14 Roll-Ups und porträtiert Frauen aus Thüringen, die in besonderer Weise zum Gelingen des gesellschaftlichen Lebens beitragen, aber nicht in der Öffentlichkeit stehen. Bis Ende März kann die Ausstellung während der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung besucht werden.