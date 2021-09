Weimarer Startup holt Deutschen Ingenieurpreis

Weimar. Renommierte Auszeichnung geht in der Kategorie „Innovation | Digitalisierung“ an junges Unternehmen Infralytica.

Das erst im April 2020 in Weimar gegründete Startup Infralytica hat am Freitag in der Kategorie „Innovation | Digitalisierung“ einen „Deutschen Ingenieurpreis Straße und Verkehr“ erhalten. Dieser wird alle zwei Jahre von der Bundesvereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure (BSVI) ausgelobt und steht unter der Schirmherrschaft des Bundesverkehrsministeriums.

In diesem Jahr fand die Verleihung des begehrten Ingenieurpreises in Koblenz statt. Mit den Staatssekretären Michael Güntner und Andy Becht zeichnete BSVI-Präsident Matthias Paraknewitz herausragende Ingenieurarbeiten in drei Kategorien aus.

Die Infralytica GmbH Weimar wurde von den Weimarer Uni-Professoren Volker Rodehorst (Computer Vision und Guido Morgenthal (Konstruktiver Ingenieurbau) gegründet. Das Startup mit derzeit acht Mitarbeitern überzeugte die Jury mit seinem Projekt „Digitalbasierte Zustandserfassung von Infrastrukturbauwerken“.

Zum Hintergrund: Die zahlreichen Brückenbauwerke vor allem aus der Ausbauwelle zwischen 1960 und 1985 sind seit ihrem Bau exponentiell gestiegene Schwerverkehrsbelastung sowie Tausalz- und Witterungsbeanspruchungen haben ihre Spuren hinterlassen. Dies stellt die Bauwerksprüfingenieure bei den regelmäßigen Bauwerksprüfungen vor stetig wachsende Herausforderungen.

Hier verfolgt die Infralytica einen innovativen Ansatz: Aus Bilddaten, die mit Kameradrohnen oder fahrbaren Kameraplattformen erzeugt werden, entstehen durch fotogrammetrische 3D-Rekonstruktion hochaufgelöste 3D-Modelle – sogenannte digitale Zwillinge. Mit Methoden des maschinellen Lernens, die auf Künstlicher Intelligenz beruhen, können in den Bilddaten Schäden automatisch erkannt und in der Zustandsbewertung berücksichtigt werden. Die exakte Verortung, Visualisierung und Dokumentation der detektierten Schäden entlastet die Bauwerksprüfer und unterstützt die Erhaltungsplanung. Die Jury hofft, dass damit „zukünftig die Bauwerkserhaltung kosteneffizienter und die Verfügbarkeit des Netzes erhöht wird“.

Das Startup kann bereits aus eine umfangreiche Reverenz-Liste auch außerhalb von Brücken verweisen. So kam die Methode bereits bei der Anna-Ebert-Brücke Magdeburg zum Einsatz, ebenso bei einer Autobahnstützwand bei Bucha oder beim Schiefen Turm in Bad Frankenhausen sowie im Dom in Magdeburg.

In der Kategorie „Baukultur“ ging der undotierte Preis an die Stadt Kiel sowie im Bereich „Neue Mobilität“ an die Interlink GmbH in Berlin.

