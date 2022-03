Weimarer Stellwerk-Theater schafft es zweimal in die Auswahl

Weimar. Das Stellwerk junges Theater in Weimar schafft es gleich mit zwei Inszenierungen in die Zwischenauswahl für das Theatertreffen der Jugend 2022.

Gleich mit zwei Inszenierungen hat es das Stellwerk junges Theater in Weimar in die Zwischenauswahl für das Theatertreffen der Jugend 2022 der Berliner Festspiele geschafft. So konnten sich „Sex Education“ sowie und „Upps, kaputt!“ gegen 54 weitere Bewerber durchsetzen. Damit stehen nun insgesamt 20 Inszenierungen in der Zwischenauswahl. Diese werden von einem zehnköpfigen Jury-Team beurteilt. Inwieweit die jugendlichen Perspektiven bei der Erarbeitung des Stückes berücksichtigt wurden, steht bei der Bewertung im Mittelpunkt. Auf der Bühne des Stellwerks wird „Sex Education“ wieder am Donnerstag und Freitag, 17./ 18. März, ab 10 Uhr und 19 Uhr zu sehen sein. „Upps, kaputt!“ läuft erneut am Donnerstag und Freitag, 28./29. April, jeweils ab 10 Uhr.