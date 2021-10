Weimarer Stiftung legt Essayband über Mehrfachbegabungen vor

Weimar. Ein im Auftrag der Klassik Stiftung Weimar herausgegebener Essayband nimmt das Phänomen der künstlerischen Mehrfachbegabungen in den Blick.

Erstmals in diesem Umfang nimmt der Essayband „Die andere Seite“ das Phänomen der künstlerischen Mehrfachbegabung in Europa von der zweiten Hälfte des 18. bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den Blick. Herausgeber sind Hermann Mildenberger, Annette Seemann und Stephan Dahme im Auftrag der Klassik Stiftung Weimar.

In der Publikation betrachten mehr als 30 Autoren aus verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen diese Entwicklung anhand ausgewählter Beispiele. Malende Dichter und dichtende Maler, aber auch komponierende Schriftsteller und Maler werden mit der jeweils „anderen Seite“ ihres Schaffens und der vielfältigen Wechselwirkung ihrer Begabungen vorgestellt.

„Die andere Seite“, Edition Fichter, ISBN 978-3-947313-12-9, 55,- Euro