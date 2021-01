Weimarer Studentin für Komponistenwerkstatt ausgewählt

Als eine von fünf jungen Komponistinnen und Komponisten wurde die Weimarer Studentin Suyeon Lee für die 12. Saarbrücker Komponistenwerkstatt der Deutschen Radio Philharmonie in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik Saar ausgewählt. Im Rahmen der Werkstatt vom 25. bis 28. Mai wird das Werk „von Punkten und Linien“ der Südkoreanerin Suyeon Lee einstudiert und am 28. Mai in einem öffentlichen Abschlusskonzert der Deutschen Radio Philharmonie in Saarbrücken aufgeführt. Das Konzert wird vom Saarländischen Rundfunk aufgezeichnet.



Die 27-jährige Suyeon Lee studiert im Masterstudiengang Komposition in der Klasse von Michael Obst an der Hochschule für Musik "Franz Liszt". „Ich freue mich sehr über diesen Erfolg“, sagt ihr Kompositionsprofessor. „Suyeon Lee gehört zu den äußerst gewissenhaften Komponistinnen in meiner Klasse. Ihre kompositorischen Ideen überzeugen sowohl in der Konzeption als auch in der Umsetzung in die Partitur.“