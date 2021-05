Weimarer Violinstudentin macht großen Schritt auf der Karriereleiter

Weimar. Violinstudentin Sona Arzumanyan erspielt sich einen Platz in der Mendelssohn-Orchesterakademie des Gewandhausorchesters Leipzig.

Obschon erst im zweiten Semester ihres Masterstudiums, geht Sona Arzumanyan bereits den nächsten großen Schritt in ihre berufliche Zukunft: Die 24-jährige Violinstudentin der Klasse von Lorenzo Lucca an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar bestritt das erste Probespiel ihres Lebens – und erspielte sich gleich einen Platz in der Mendelssohn-Orchesterakademie des Gewandhausorchesters Leipzig und der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig.

Ihre zweijährige Akademie-Mitgliedschaft beginnt mit der Spielzeit 2021/22. „Ich war überrascht und sehr glücklich, in diese Akademie aufgenommen worden zu sein“, sagt Sona Arzumanyan, 1997 in Jerewan (Armenien) geboren.