Weimarer Studentin sucht Thüringen-Rückkehrer

Warum Senioren in der Rente mit Sack und Pack zurück in die Heimat kommen, will eine Studentin der Weimarer Bauhaus-Universität ergründen.

Weimar. Für Ihre Abschlussarbeit befragt Susanna Walter Senioren, die zurück in den Freistaat gefunden haben. Denn bislang wurde zu diesem Thema noch kaum geforscht.

Thüringen steht mit einer Rückkehrquote von 15,9 Prozent an der Spitze der ostdeutschen Flächenländer. Das ist das Forschungsergebnis des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Doch welche Beweggründe hinter der Rückkehr in den Freistaat stecken, wurde bislang noch kaum herausgefunden. Das will Susanna Walter mit ihrer Masterarbeit ändern.

Deutschlandweit führen Firmen immer wieder Kampagnen durch, die gebürtige Thüringer wieder in ihre Heimat bringen wollen. „Dabei geht es ihnen aber vor allem um die Fachkräftegewinnung“, sagt Walter. Wie viele Menschen aber zur Rente oder Pension wieder kommen, sei dagegen kaum bekannt. „Eine große Schwierigkeit der Forschung in diesem Bereich ist die statistische Erfassung. Einwohnermeldeämter erfassen nicht, ob jemand schon mal in der rückgemeldeten Kommune gewohnt hat.“ Auch werden die Motive des Umzugs nicht erfasst.

Die gebürtige Münchnerin kam für ihr Urbanistik-Studium an die Bauhaus-Universität nach Weimar. In einem Seminar kam sie erstmals mit der Thematik „Rückkehr“ in Berührung. „Ich hatte Lust, mich zum Abschluss meines Masters mit meiner Wahl-Heimat zu beschäftigen“, so die Studentin.

Nach ersten Recherchen hat Susanna Walter schon einige Erkenntnisse sammeln können: „Ein nach wie vor vorhandenes soziales Netzwerk in der ehemaligen Heimat scheint ein wichtiges Motiv für die Rückkehr zu sein.“

Susanna Walter sucht nach weiteren Senioren, die in Thüringen, speziell in Weimar und im Weimarer Land, groß geworden sind oder eine längere Zeit hier gelebt haben, bevor sie für mindestens fünf Jahre den Freistaat verließen. Die Angaben werden vertraulich behandelt und auf Wunsch anonymisiert.

Kontakt per Telefon: 0176/6156 3060 oder per Mail an rueckkehrer.thueringen@yahoo.com