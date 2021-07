Weimarer Studierende legen künstlerisch den Turbo ein

Weimar. Neue Ausstellung im alten Funkhaus in der Humboldtstraße vereint 21 Positionen und endet mit einem stillen Protest.

„TURBO TURBO“ ist der Titel der nächsten studentischen Ausstellung im alten Funkhaus. Die Schau von 21 Kunststudierenden der Bauhaus-Uni wird am Dienstag, 6. Juli, um 16 Uhr eröffnet. Die Arbeiten seien genauso vielfältig wie das Gebäude, in dem sie entstanden sind: von obskuren Objekten und raumgreifenden Installationen, detailreichen Zeichnungen bis zu minuziös konzipierten Werken. „Zwischen Artist-run Space und Arbeitsraum verschwimmen Ausstellung und Open-Studio und nehmen Fahrt auf im vermeintlichen Lost Place“, heißt es. Die Ausstellung endet zu Beginn der Summaery. Die bewusste Nicht-Teilnahme an der Jahresschau sei Protest dagegen, dass „eine Weiterbesetzung der kuratorischen Mitarbeiter*innen-Stelle an der Bauhaus-Universität derzeit nicht in Aussicht steht“.

8. bis 14. Juli, 14 bis 21 Uhr; Humboldtstr. 36