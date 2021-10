Danilo Kunze gewann den Deutschen Gitarrenpreis 2020 in Darmstadt.

Weimar. Der Weimarer Gitarreverein setzt seine Konzertreihe „Stunde der Gitarre“ mit einem Konzert von Danilo Kunze fort.

Zu einem Konzert mit dem jungen Weimarer Gitarristen Danilo Kunze, Gewinner des Darmstädter Gitarrenpreises 2020, lädt der Gitarreverein Weimar am Samstag, 23. Oktober, 17 Uhr, in den Coudray-Saal der Musikschule „Johann Nepomuk Hummel“ ein. Es erklingen Werke von Bach, de Fossa und Rodrigo. Karten gibt es an der Abendkasse. Es gilt die Corona-3-G-Regelung.