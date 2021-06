Weimarer trommeln in den Sommer

Weimar. Nora Thiele lädt am Mittwoch zum offenen Trommeln nach Weimar.

Viel Zutun braucht es dieser Tage nicht, um den Sommer dazu zu bringen, sich zu entfalten. Auf Nummer sicher will derweil die Perkussionistin Nora Thiele gehen. Unter dem Titel „Drum the Sun“ hat sie für Dienstag, 22. Juni, zum offenen Trommeln zur Mittsommernacht einladen. Treff ist um 19.45 Uhr zunächst an der Notenbank in der Steubenstraße, wo sie einen Probenraum unterhält.

Um 20 Uhr soll die etwa zweistündige Veranstaltung beginnen. Wenn es das Wetter erlaubt soll das große Trommeln im Ilmpark stattfinden, andernfalls in der Notenbank, dann allerdings mit begrenzter Teilnehmerzahl. Nora Thiele, seit 2013 auch künstlerische Leiterin des hiesigen Playground-Festivals, ist im Juli zudem bei der Bach-Biennale Weimar zu erleben.