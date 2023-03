Weimarer Übernachtungszahlen nähern sich altem Niveau

Weimar. Der Kulturstadt-Tourismus und die Weimarhalle registrierten 2022 deutliches Besucherplus gegenüber dem Jahr zuvor.

Die Besucher sind zurück in Weimar, auch wenn das Vor-Corona-Niveau noch nicht ganz erreicht ist. Das Thüringer Landesamt für Statistik zählte 2022 insgesamt 652.040 Gäste-Übernachtungen in der Stadt. Das sind deutliche 55 Prozent mehr als im Jahr davor, aber immer noch 12 Prozent weniger als 2018. Jenes Jahr ziehen die Statistiker deshalb zum Vergleich heran, da es repräsentativer für den Stand vor der Pandemie ist als das Folgejahr. 2019 hatte die hiesige Tourismusbranche wegen des Bauhaus-Jubiläums Rekordzahlen verbuchen können.

Für die weimar GmbH hat sich das Plus an Besuchern 2022 auch in der Tourist-Information niedergeschlagen. Ebenfalls positiv entwickelte sich der Tagungsmarkt, wie die Ergebnisse in der Weimarhalle zeigen. Die besucherstärksten Monate waren 2022 September und Oktober. Deutlich hinzugewonnen hat der Auslandsmarkt. Von außerhalb der Bundesrepublik reisten im Vergleich zu 2021 130 Prozent mehr Übernachtungsgäste an. Aber auch hier ist das alte Niveau noch nicht erreicht. Das Ranking der Nationen führen die Niederländer knapp vor den Schweizern und Amerikanern an.

Reisegruppen ließen im Vorjahr noch auf sich warten

„Wir freuen uns über den Aufschwung und sind optimistisch, dass Weimar bei den Touristenzahlen 2023 noch einmal zulegt“, sagte Mark Schmidt, Marketingleiter der weimar GmbH. Alle Zeichen deuteten darauf hin: Grund für die noch geringeren Zahlen waren 2022 vor allem die ausgebliebenen Reisegruppen. Es gebe inzwischen Anzeichen, dass sich auch dieser Markt schrittweise wieder erholt. Optimismus bei den Reiseveranstaltern sei auf den Messen zu spüren gewesen, die die weimar GmbH am Jahresanfang besuchte. Bei der am Dienstag beginnenden Internationalen Tourismusbörse in Berlin gebe es zudem zahlreiche Gespräche mit Reiseanbietern.

Mit insgesamt 157.000 Besuchern 2022 in der Tourist-Information werde deutlich, dass ein überdurchschnittlich hoher Anteil der Weimarer Gäste die persönliche Beratung nutzt. Zu Spitzenzeiten waren es rund 1000 Besucher pro Tag. Auch die Teilnehmerzahlen bei den Stadtführungen haben sich erholt, seit im April 2022 alle Einschränkungen für dieses Angebot fielen. Im Vergleich zum Vorjahr gab es mit 50.259 Teilnehmern ein Plus von 22 Prozent. Auch hier fehlen zur Erreichung der Ergebnisse von vor der Pandemie noch die Gruppenreisen. Ein Plus von 37 Prozent gab es auch beim Verkauf der „weimar cards“.

Veranstalter und Publikum übten noch Zurückhaltung

In der Weimarhalle wurden 2022 knapp 70.000 Besucher bei 226 Veranstaltungen gezählt. Die Tagungen und Kongresse sind zurück und erreichten das Volumen von 2019. Dass die Zahl der Gäste noch nicht wieder auf dem alten Niveau angekommen ist, liege vor allem an der Zurückhaltung im Kulturbereich bei Veranstaltern und Publikum. Dennoch sei es in der Weimarhalle gelungen, auch neue Kunden zu akquirieren. Mit einem professionellen Angebot im hybriden Bereich hat sich das Haus auch für gestreamte oder ausschließlich online stattfindende Veranstaltungen empfohlen. Parallel zum Veranstaltungsgeschäft wurden überdies 2022 Investitionen in mehr Nachhaltigkeit umgesetzt: Mit Hilfe von EFRE-Mitteln und dem städtischen Eigenanteil wurden die Heizung und die Kälteanlage ausgewechselt.