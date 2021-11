Weimarer Umsonstladen Schenke braucht Nachschub

Stefan Doose und das gesamte Schenke-Team freuen sich auf Nachschub im Umsonstladen in der Carl-August-Allee 11.

Weimar. Bedarf besteht derzeit vor allem an Winterkleidung für Erwachsene sowie Weihnachtsdeko und Geschirr.

Der Umsonstladen Schenke benötigt Nachschub. Wie die Initiatoren des ehrenamtlichen Projektes mitgeteilt haben, fehle es insbesondere mit Beginn der kälteren Jahreszeit an warmer Kleidung für den Winter. Hierbei sei jedoch zu beachten, das ausdrücklich keine Kinderbekleidung angenommen werde.

Die Laden-Idee basiert darauf, dass gute Dinge, die im heimischen Haushalt keine Verwendung mehr finden, umsonst an Interessierte abgegeben werden. Diese dürfen sich dafür natürlich mit einer Spende in selbst gewählter Höhe erkenntlich zeigen.

Neben warmer Kleidung für Erwachsene suche der Umsonstladen zudem bereits – im Vorgriff aufs Fest – weihnachtliche Dekoration, teilten die Initiatoren weiter mit. Explizit gesucht würden auch Winterschuhe. Ferner seien ebenso Geschirr und „Haushaltskrams“ willkommen.

Absolut kein Bedarf bestehe angesichts der vollen Regale derzeit an Büchern, ebenso wenig an Tischdeckchen und ähnlichen Textilien. Spenden können zu den Öffnungszeiten im Umsonstladen in Carl-August-Allee 11 abgegeben werden: mittwochs 14 bis 20 Uhr, freitags 14 bis 18 Uhr sowie sonntags 12 bis 18 Uhr.

Nachfragen:

schenke.weimar@posteo.de