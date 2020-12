Weimarer Unternehmen stellt neuen Corona-Schnelltest vor

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) und Hans Hermann Söffing in der neuen Roboter-Straße in Weimar.

Als „bahnbrechende Erfindung“ hat Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) das neue Corona-Schnelltestsystem „GreenLight“ bezeichnet, das das Weimarer Unternehmen Senova mit Partnern aus dem Forschungszentrum für Medizintechnik und Biotechnologie (fzmb) und dem Sensorhersteller AMS entwickelt hat. Mit dem Streifentest lassen sich innerhalb von wenigen Minuten Antikörper gegen das Corona-Virus diagnostizieren und komplett digital auswerten. Damit steht innerhalb kurzer Zeit fest, ob eine Person akut mit dem Virus infiziert oder ob sie dagegen bereits immun ist.

Die „GreenLight“-Testkartusche ermögliche eine schnelle Diagnose der Antikörper sowie eine direkte digitale Auswertung und Weiterleitung der Testergebnisse. Die Ergebnisanzeige kann dabei über eine App auf dem Smartphone erfolgen. Neu ist vor allem die Verbindung von Test und direkter Auswertung und Weiterleitung der Analyseergebnisse durch einen Sensor-Chip.

In den vergangenen Monaten war parallel zur Technologieentwicklung bereits eine vollautomatische Produktionsstraße in Weimar aufgebaut worden, die am Dienstag offiziell in Betrieb genommen wurde und die Herstellung von bis zu einer Millionen Tests pro Monat ermöglicht. Der Absatz der Senova-Erzeugnisse erfolgt vor allem in Deutschland.

Senova war im Frühjahr das erste Unternehmen, dass einen Corona-Schnelltest auf den Markt gebracht hatte.