Weimarer veranstalten Treffen mit Gott im Wohnzimmer

Die Notenbank in der Steubenstraße Weimar ist Standort der aktuellen Wohnzimmerkirche.

Weimar. Die Kirchengemeinde Weimar lädt wieder zu einer Wohnzimmerkirche ein.

Der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Weimar veranstaltet wieder einen Gottesdienst in Wohnzimmer-Atmosphäre am Freitag, 1. Dezember. Unter dem Motto „Such-Bewegung“ öffnet die Wohnzimmerkirche ab 20.30 Uhr in der Notenbank ihre Türen für alle, die sich mit den großen Fragen des Lebens beschäftigen und ins Gespräch kommen wollen. Geschichten vom Suchen und Finden, gute Musik und reger Austausch sollen das Programm des Abends bestimmen