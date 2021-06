Weimarer Verein Kaleb sucht Wagen und Bett für Baby

Weimar. Für einen gerade erst geborenen kleinen Jungen fehlt es an Ausstattung.

Der Weimarer Verein Kaleb sucht dringend einen Kinderwagen und ein Baby- beziehungsweise Kinderbettchen für einen kleinen Jungen, der gerade erst zur Welt gekommen ist. Pandemiebedingt ist der Fundus der engagierten evangelischen Christen, die Familien mit Kindern in Notlagen unterstützen, deutlich kleiner als sonst üblich. Die Not entstand laut Verein in diesem Fall dadurch, dass der Mutter bis zur Geburt ihres Babys gar nicht bewusst gewesen sei, dass sie schwanger war. Dadurch habe sie sich nicht rechtzeitig um die Ausstattung kümmern können.

Wer schnellstmöglich helfen kann, wird gebeten, unter Telefon: 03643/903564 Kontakt zum Verein zu knüpfen, um die Übergabemodalitäten zu klären.