Weimarer verpassen Silber-Stern

Mit seiner Aktion „Platz geben... statt Geld einnehmen“ verdiente sich der 1. Badmintonverein Weimar am Dienstag beim Landesfinale um die silbernen „Sterne des Sports“ in Erfurt einen mit 500 Euro dotierten Förderpreis. Seit Januar tragen die Weimarer Sportler auf ihren Trikots anstelle eines Sponsoren-Schriftzuges jenen der Deutschen Knochenmarkspenderdatei DKMS und verzichten damit bewusst auf Sponsorengelder. Diese Idee hatte dem Badmintonverein bereits den bronzenen Sport-Stern auf Stadt- und Kreisebene eingebracht. Mit dem großen silbernen Sport-Stern des Landessiegers und dem Ticket zum Bundesfinale zeichneten die Volksbanken und Raiffeisenbanken in Thüringen, die Landesregierung und der Landesportbund den TSV Gera-Westvororte aus. Platz zwei ging an den Tauchclub Chemie Greiz, Platz drei an die „Black Roots“ aus Erfurt.