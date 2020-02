Weimar. Tiefen Eindruck hinterließ beim Weimarer Vokalensemble „Voix claires“ die Teilnahme am „A Cape’lla-festival autour de la voix“ in Luxemburg.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimarer„voix claires“ in Luxemburg erfolgreich

Anfang Februar starteten die Sängerinnen des Weimarer Ensembles „voix claires“ zum dreitägigen „A Cape’lla-festival autour de la voix“ nach Luxemburg. Nach ihren Erfolgen in Japan und Deutschland haben die vier ehemaligen Sängerinnen des Jugendkammerchors der schola cantorum weimar Ende 2019 beschlossen, als Ensemble mit Dirigent Sebastian Göring zusammen zu bleiben.

Im hochkarätig besetzten Festival in Luxemburg konzertierten „voix claires“ neben beispielsweise „The Swingles“ (London), „The Real Group“ (Schweden), den Weltmeistern im Beatboxen „The Beatbox Collective“ (London) oder dem „Trio Mediæval“ (Norwegen). Durch ihre Leidenschaft für die Musik haben die 17- bis 19-jährigen Sängerinnen schon viel erlebt. Auch dieses Mal brachte die Teilnahme an Workshops und die Begegnungen mit beeindruckenden Persönlichkeiten und weltbekannten Spitzenensembles nach Angaben aus der Schola Cantorum wieder unvergessliche Erlebnisse.

Neben dem Studium, dem Bundesfreiwilligendienst und dem Abitur werden „voix claires“ in diesem Jahr noch bei zahlreichen Festivals und Konzerten in Deutschland zu hören sein und im Sommer einer Einladung zu Konzerten in die USA folgen. Wie Jürgen Schneider, Geschäftsführer der schola cantorum weimar, weiter mitteilte, kann man das junge Ensemble als nächstes im Rahmen des „4. Internationalen Kinder- und Jugendchor Festival „StimmenKlangRaum“ vom 16. bis 19. April in Weimar erleben.