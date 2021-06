Weimarer Vortrag thematisiert Shakespeare und „Die Fremden“

Das William-Shakespeare-Denkmal von Otto Lessing im Park an der Ilm.

Weimar. Kann Shakespeare helfen, aus der Geschichte zu lernen? Dazu spricht Sabine Schülting auf Einladung der Shakespeare-Gesellschaft.

In der Reihe „Shakespeare und Politik“ der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft in Zusammenarbeit mit der Anna-Amalia-Bibliothek spricht Sabine Schülting von der Freien Universität Berlin am Freitag, 11. Juni, um 18 Uhr über „Shakespeare und ,Die Fremden’“.

In seinem Theaterstück „Sir Thomas Moore“ werden fremdenfeindliche Ausschreitungen 1517 beigelegt. Lassen sich die Ereignisse damals mit der heutigen Zeit vergleichen? Kann Shakespeare helfen, aus der Geschichte zu lernen?

Der Vortrag findet digital statt.

Anmeldung per E-Mail erbeten an office@shakespeare-gesellschaft.de